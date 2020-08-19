Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Bizi tehdit ediyorlar, 'limite karşı çıkıyorsun' diyorlar

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Bu ülkeye voleybolu Galatasaray getirdi. Biz Galatasaray Spor Kulübüyüz. Elimden geldiğince tüm maçlara gitmeye çalışıyorum. Benden sonraki başkanlar kendilerini sorumlu hissetsin diye de ayrıca gidiyorum. Deplasmanda oynadığımızda bütün salon doluyor. Biz gittiğimiz zaman o şehire bir hareket getiriyoruz. Gelir olmayınca teoriler başlıyor. Biz dernekten parayı alıp Sportif A.Ş'ye aktarıyormuşuz. Voleybol, basketbol Türkiye'nin en değerli sporlarından. Biz her şeyi devletten beklemiyoruz. Tüm branşlarımıza sponsor bulmak için gece gündüz çalışıyoruz.

LEMINA AÇIKLAMASI

Soru soruyorlar cevap verince 'Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Biz bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bütün oyuncular değerli, çünkü hayatını buna vermiş. Bu nedenle bütün sporculara ayırt etmeden değer veriyorum.

"ALİ KOÇ'A BÜYÜK SEMPATİM VAR"

Bizi tehdit ediyorlar. 'Limite karşı çıkıyorsun' diyorlar. Ben neden limitlerden rahatsız olayım? Ben rakibimin hiçbir transferinden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlüyse ben de o kadar güçlüyüm ama biz bir kural var diyoruz. Ben buna uyarım, bu kurala uymazsam orada kaos vardır, anarşi vardır. Devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, kurallara uymak üzerinedir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim Fenerbahçe ile ne işim olur. Başkanıyla ne işim olur. Kişisel olarak da sempatim var ayrıca.

"VERGİYİ ERTELEMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum. Görüşmemizin de özeti budur."

Mustafa Cengiz, 'Bizi arayıp tehdit ediyorlar dediniz, kim tehdit ediyor?' sorusuna "Fiziksel bir tehditten bahsetmiyorum. Sosyal medyasından kulislere kadar bizi her yerden, 'bu sizin de başınıza gelecek, gelir' diye tehdit ediyorlar" cevabını verdi.