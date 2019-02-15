Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini Belirterek, "Yeniden...
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IHAAW143920-SPO/15-02-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak.
IHAAW143920-SPO/15-02-2019
- Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak. Men cezası almamız söz konusu değil" dedi. 15.02.2019 14: 39: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: İHA
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