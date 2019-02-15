Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini Belirterek, "Yeniden...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini Belirterek, "Yeniden...

44 dakika önce

IHAAW143920-SPO/15-02-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini Belirterek,
IHAAW143920-SPO/15-02-2019

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CAS'a yaptıkları itirazın kabul edildiğini belirterek, "Yeniden yargılanma yapılmayacak. Men cezası almamız söz konusu değil" dedi. 15.02.2019 14: 39: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Golcüsü Diagne, Benfica Maçında Hayal Kırıklığı Yarattı Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil

TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Değerine Değer Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cas'a Yaptıkları İtirazın Kabul Edildiğini Belirterek, "Yeniden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]