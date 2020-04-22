Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Corona virüs en çok bizi etkiledi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Corona virüs en çok bizi etkiledi' - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Corona virüs en çok bizi etkiledi"

6 saat önce

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;Sağlığınız nasıl?Bir problemim yok. Yaşam bir piyango sahnesi. Abdurrahim bey, Fatih hoca, Yusuf bey. Hep beraberdik ama piyango bana vurmadı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;


Sağlığınız nasıl?


Bir problemim yok. Yaşam bir piyango sahnesi. Abdurrahim bey, Fatih hoca, Yusuf bey. Hep beraberdik ama piyango bana vurmadı. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Onların iyileşme sürecinde görevimi elden geldiğince sürdürmeye çalıştık. Yarın bana bir şey olursa bu arkadaşlar bayrağı alıp devam eder.


"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"


23 Nisan çok anlamlı. 3 bayramın birleşmesinden oluşuyor. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre atşı. Dünyada çocuklar için bayram kutlayan tek ulusuz. Bununla övünüyoruz. Her yıl dünya çocuklarıyla kutlanan bu bayram bu yıl salgına denk geldi. Bayramımızı kutluyorum. Bu vesileyle koronavirüsten hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet diliyorum. Bu savaşta ön cephede çarpışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yine ön cephede olan emniyet mensuplarımıza da teşekkür ediyorum.


"VİRÜSÜN EN BÜYÜK DARBESİ BİZE OLDU"


Beklenmedik bir anda geldi bu virüs. En büyük darbesi bize oldu. Çoktan çok azdan az gider diye bir deyiş vardır. En büyük zararı Galatasaray aldı. En yüksek yayın geliri, en yüksek seyirci geliri bizdeydi. Tekil olarak aldığınızda bu maçların seyircisiz oynanması halinde sezon sonuna kadar bizim kaybımız 105 milyon TL. Galatasaray bunu kaldıracak güçtedir. Yönetimimiz gece gündüz çalışacak ve bu zorlukları aşacak. Biz tedbirlerimizi aldık. Biz ilk defa ek bütçe istemeden yılı bitiren bir yönetimiz. %5'i aştığımız zaman genel kuruldan ek bütçe istemek zorundayız tüzük gereği. Biz gerçekçi bütçe yaparak bütçenin dışına çıkmadık. Şimdi salgın gereği yeniden bir bütçe çalışması içerisindeyiz. Amatör sporları ve derneği de kapsayan. Bu salgın bittiğinde genel kurulun önüne getireceğiz bu çalışmayı.



"BİZ KİMSEDEN CAN FEDASI İSTEMİYORUZ"


Bizim gibi sivil toplum örgütlerinde her zaman kahramanlar ve fedakarlar olmuştur. Biz kimseden can fedası istemiyoruz. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyuncularımızdan fedakarlık istedik. Yönetim olarak aldığımız bir karar var. Sağ olsun Selçuk İnan buna olumlu yaklaştı. Diğer oyuncularımız da bu kararı düşünüyor. FIFA'nın aldığı kararlar var. Bütün sporcu kardeşlerimizle birlikte bu süreci atlatacağız.


Sportif anlamda küçülme olur mu? Gelecek sezonun transfer politikası nasıl olacak?


Mevcut kadromuz yeterli ve kaliteli. Şampiyonluk için kurulmuş bir kadro. Ligler seyirclil ya da seyircisiz başladığında bu kadromuz şampiyonluk için yürüyebilecektir. Biz ne oyuncuların ne de kulübün geleceği için kötü düşünmek isteriz. Ancak camianın şartları doğrultusunda belli şartlarda planlar yapacağız. Dünyada bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerek maddi gerek manevi anlamda. Biz de bu duruma şampiyonluk karakteri olan camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde devam edeceğiz. Planlarımızı günden düne yaşanan gelişmelere göre yapacağız


"5-6 AY SÜRSÜN, MUTLAKA TOPARLANACAĞIZ"


Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı programı izledim. Çok duygusal bir yayındı. Yaşadığı durum sonrası sponsorluklar ve amatör şubelerle ilgili yanlış anlaşılacak söylemlerde bulunması yanlış yorumlandı. Burada güzel olan bir şey var. Galatasaray bu günlere rağmen borsada iyi durumda. Spor sektöründe zirvede. Yatırımcılardan bu cevabı alıyoruz. Sponsorlarımız bizimle birliktedir. 30'u aşkın sponsorumuz, 40'a yakın lisanslı sponsorumuz var. Bunlardan maddi olarak ödeme güçlüğü çenek olabilir ama birkaç tane. Belli bir süre opsiyon kullanmak isteyen olabilir ama bizim planımız var her durum için. Galatasaray'ın evvelki yıllarda 120 milyon TL olan sponsorluk geliri 200 milyon TL'yi aştı. Türkiye halkı çok dinamiktir. Sıkıntılardan, mücadeleden kaçmayan bir toplumuz. Galatasaray da bu toplumun üyelerinden biri, bana göre en önemlisi. Sonuna kadar mücadele eder. Gerek sponsorluk gerek diğer gelirler arasında lider oluruz. Bu durum 5 ay sürsün 6 ay sürsün. Mutlaka toparlanacağız.


"GALATASARAY DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA"


Türk Telekom'un stadımızın isim hakkı için 1 yıl uzatma yaptık ve yaklaşık 8,5 milyon TL katkıda bulundu. Galatasaray dünya çapında bir marka. Sosyal etkileşimde dünyanın ilk 4 sırasında. Önemli olan bu markaya uygun davranmamız ve bayrağı teslim ederken yükseklerde teslim etmemiz.


Amatör branşların geleceği ne olacak? Kapatma söz konusu mu?


Abdurrahim Albayrak'ın konuşmalarının beklenmeyen yerlere gitmesi bizi bu programı yapmamıza sebep oldu. 2 yıl önce göreve geldiğimizde basketbolda transfer yasağı vardı. Basketbol ve voleybolda 80 milyon TL borç vardı. Bizimle çalışan bütün antrrenörler icraya gitmişti. Haklılar tabii ki alacaklı olarak. Futbolda da vardı transfer yasağı tehlikesi onu da kaldırdık. O günden sonra camianın ve taraftartların desteği ile başardık. Yönetim olarak elimizden geleni yaptık. Hiçbir zaman amatör branşları ikinci plana atmadık. Gerek su sporları, gerek atletizm, gerek judo, bütün branşlar... Ben elimden geldiğince maçlara gitmeye çalıştım. Abdurrahim beyin kapatalım demek istemedi. 'Bence' dedi zaten. Duygusal yoğunlukla öyle konuşmuş olabilir. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Geçmişte basketbola büyük harcamalar yapıldı. Şampiyon olduk ama büyük maddi yükün de altına girildi.


"YABANCI KARŞITLIĞI YAPMIYORUM AMA..."


Galatasaray birçok amatör sporu Türkiye'ye getiren kulüptür. Bunları kapatmamız düşünülemez. Biz bu branşları kendine yeter hale getirmeye çalışıyoruz. Altyapı önemli. Türk gençlerinin yetişmesini istiyoruz. Futbol için de düşüncemiz aynı. Amatörleri bırakın kapatmayı, hayali olmayan bütçelerle Türk sporcuları hedef alan bir hale getirmek istiyoruz. Yabancı karşıtlığı yapmıyorum. Elbette yabancı da olacak ama mali olarak belli bir noktaya gelene kadar kendi yağımızda kavrulmalıyız. Gerek basketbolda gerekse voleybolda bütçe düşmesine rağmen elde ettiğimiz başarılar ortada. Bu branşlarda hocalarımız çok özverili çalışıyor. Biz amatörü bırakın kapatmayı, şahsen de mücadele veriyorum hükümetimizin çıkardığı yasayı destekliyorum. Profesyonel sporcuların maaşlarından alınan verginin amatör sporlara harcanması yönünde. Yönetmelik çıkmadığı için bu paraları alamamıştık. Spor Bakanlığı yönetmeliği çıkardı. Maliye'den geçtikten sonra milyonlarca lira alacağız. Yeni bir deneme olacak ama biz elimizden geleni yapacağız amatör sporlar için.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:35 

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