Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu ve Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu ve Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, Florya'da bulunan Galatasaraylılar Yurdu'na ziyaret etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Florya'daki Galatasaraylılar Yurdu'nu ziyaret ederek yurt sakinlerinin yeni yıllarını kutladıktan sonra uzun süre sohbet etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Burada duygusal bir atmosfer var. İnsanlar annelerinin babalarını kıymetini bilsinler. Her bayramda, yılbaşında anne babalarını mümkünse ziyaret etsinler. Yaşlılarına, büyüklerine değer vermeyenler geleceklerini asla hesaplayamaz, geleceklerine değer veremez. Ben, Galatasaray çatısı altında onlarla birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayım. Onlar yalnız değil. İyi günde, kötü günde, gençlikte, yaşlılıkta her zaman hep beraberiz. Bunu söylemek için buradayım" diye konuştu.

Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı Başkanı Betül Pasinler ise Başkan Mustafa Cengiz'e nazik ziyareti için teşekkür ederek, "Hem sakinlerimiz hem de yönetim kurulumuz adına çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Bugün ayrıca çok önemli bir gün. Bu vakfın uzun süreler başkanlığını yapmış, 6 sene önce kaybettiğimiz, bu yurdun inşaatında çok büyük emekler sarf etmiş, adeta her taşında alın teri olan Hayrettin Tuğal Ağabeyimizin vefat yıl dönümü. Onu minnet ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray camiasına, kulübümüze, tüm Galatasaraylılara 2020 yılının huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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