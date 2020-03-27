Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den corona virüsü çağrısı: "Yardımcı olmalıyız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den corona virüsü çağrısı: 'Yardımcı olmalıyız' - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den corona virüsü çağrısı: "Yardımcı olmalıyız"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, corona virüsü ile mücadele ile için bir hareket başlatmaları gerektiğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den corona virüsü çağrısı:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, corona virüsü ile mücadele ile için bir hareket başlatmaları gerektiğini söyledi.


"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ"


Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla ilgili ne düşündüğü, bu konuda neler söyleyebileceği sorusuna Cengiz şu yanıtı verdi: "Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız... Bu uluslararası salgına karşı, ulusal çapta kahramanca bir mücadele veriyorlar. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ancak her şeyi devletten beklememeliyiz. Hızlı bir şekilde mesafe almak için, millet olarak devlete her türlü desteği vermeliyiz."


"DEVLET OLMADAN MİLLET OLMAZ"


Devlet olmadan milletin de olmayacağını dile getiren Cengiz, "Biz vatandaşlarımızın maddi manevi, devletimizin yönergelerine uyması ve desteklemesini istiyoruz. Devlet bazen maddi ihtiyaç duymaz, moral ihtiyacı duyar. İşte o moral desteğini saat 21.00'de alkışlarla veriyoruz. Ancak bu yetmez. Bence maddi olarak da devletimizin yanında olmamız gerekiyor. Devlet elinden geleni sarf ediyor. Maddi olarak destek olmamız gerek. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Ancak maddi gücü yeten vatandaşlarımızın vereceği destek, devletimize moral olur. Paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler. Desteği, tüm siyasi görüşlerden arındırmak gerek. Bu ulusal çapta bir milli mücadeledir" dedi.


"BİR HAREKET BAŞLATALIM"


Bir hareket başlatalım çağrısında bulunduğunu kaydeden Cengiz, "İnsanlara evde kalın diyorsunuz dediler, evet dedik ama yoksul insanlarımız var. Bunların da evde kaldığında gücü yetmeyenleri düşünmek durumundayız. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz elinden geleni yapıyor. Bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak elimden geleni yapmayı düşünüyorum. Bakanlıklarla görüşüyorum, hesap numaraları istiyorum. Oraya bir hareket başlatalım. Karınca kararınca insanlar bir şeyler yapsınlar. Ama 100 lira ama bin lira" ifadelerini kullandı.


"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"


DHA muhabiri Serhan Türk'ün, "Siz ne kadarlık bir tutar bağışlamayı düşünüyorsunuz" sorusuna yanıt vermekten çekinen Cengiz, soruda ısrar edilmesinin ardından, "Böyle şeyleri konuşmak hoş değil ama bilmiyorum. Ben de nacizane bir 500 bin TL yapabilirim. Bunu kimse başka şekilde algılamasın. Bir lira da, bir milyar TL de önemlidir. Burada önemli olan miktar değil, destektir. Bizim evde kalanlara, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmamız da gerekir. Sorumluluk sahibi ve gücü yeten her vatandaşımız, yardımcı olmalıdır. Bir çağrıda bulunuyorum. Sadece Galatasaray değil. Bizim için önce devlet gelir. Ben bu manada düşünüyorum. Benim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, hepsi benim arkadaşım, akrabam, yakınım. Ben onlar adına konuşamam, konuşmam da. Şahsım adına konuşuyorum, eski bir devlet çalışanı olarak" diyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:54 

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