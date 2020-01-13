Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap: 'Çok üzüldüm' - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap: 'Çok üzüldüm' - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap: 'Çok üzüldüm'

6 saat önce

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap: 'Çok üzüldüm', System.String[]

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.


Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm. Oyun oynarken kural değişmez dedim. Bir bilgisi yok veya yanlış yönlendiriyorlar tarzı bir şey söyledi benim için. Yalan söylüyor dedi... Play-Off sezonu incelendiğinde ilanın çok geç yapıldığı görülecektir. Bakın o sezon Playoff bilgi verilmeden düzenlenmiş ve plana alınmıştır. 5 Mayıs'ta sonraki sezon resmen açıklanmış, 25 Ağustos'ta da playoff kuralı getirilmiştir. Bunlar TFF sitesinde vardır. Biz birden öğrendik. Boynumuz kıldan ince dedik, oynadık, şampiyon olduk. Ama kural sezon içinde değişti.


"FENERBAHÇE'YE NE OLUYOR?"


Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi. Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz? Play-off ile ilgili sözlerime yalan söylüyorsunuz ya da yanıltıyorsunuz gibi bir lafı bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Ben başka bir kulübü suçlayıp yalancı durumuna düşmem.


"BEN DE ŞAŞIRDIM! HAYRET EDİYORUM HAYRET"


10 bin euro! Ben de şaşırdım! Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim. Kim inanır benim 10 bin euro verdiğime? Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler... Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklımaz gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes.

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:09 
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