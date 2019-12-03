Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;



Sevgili Ömer kardeşimiz çok iyi performans gösteriyor. Haklı da olsa öyle bir reaksiyon göstermesini uygun bulmuyorum.



Ben Galatasaray tarihinin en çok ceza alan başkanıyım. 150 gün ceza aldım. İletişim ekibimizin hazırladığı görsel bir çok şeyi anlatıyor. Seviyeli bir tepki gösterdiğimizi düşünüyorum. Konuşunca da ağlıyor diyorlar...



"ADİL BİR YARIŞ İÇİNDE ŞAMPİYON OLMAK İSTERİZ"



TFF'ye seslenmek istiyorum. Sadece Galatasaray için değil 18 takım için... VAR için frame rate'i çok iyi kameralar gerekiyor. En az 120 gerek ki, herhangi bir noktada topa vurduğu zaman görün. Ben VAR'daki teknik elemanın arttırılmasını istiyorum ki ortaya çıksın. Maçtan 1 saat sonra gelen görüntü hiçbir işe yaramaz. Biz adil bir yarış içinde şampiyon olmak isteriz.



RADAMEL FALCAO SÖZLERİ...



Falcao kendini tamamen Galatasaray'a vermek istiyor. Türk futboluna hizmet vermek istiyor. En yüksek randımanını vereceğine inanıyorum. Falcao, Galatasaray taraftarının inanılmaz tutkusunu gördü. Bu taraftara layık olacaktır. Transfer için Ocak ayını bekliyoruz. Mevlam ne derse güzel olur. 7 puan da kapanır, 17 puan da kapanır.