Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den harcama limiti açıklaması!

Cengiz, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten dolayı hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirterek, "Özellikle harcamalar açısından. Teknik heyetimiz de bunun bilincinde. Biz zaten yönetim olarak bu kararlılığı gösteriyoruz. 60 milyon avro olan harcamamızı 40 milyon avro mertebelerine çekeceğiz. Özellikle altyapıya, gençlere ve bonservisi elinde olan değerli sporcularımıza yöneleceğiz." dedi.

Bonservisi elinde olan oyuncuları camianın talepleri doğrultusunda takımın bünyesine kattıklarını vurgulayan Cengiz, "Bunlara devam edeceğiz.

Birinci boyut bu. Bunu şampiyonluklarla taçlandıracağız. Ana hedefimiz, her zaman dediğimiz gibi sadece Türkiye'nin değil dünyanın tepesine çıkmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bu amaca biz veya bizden sonra gelen nesiller ulaşacak." diye konuştu.

"Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitlerine de değinen Cengiz, "Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Bizim rakamlarla oynamamız istesek de mümkün değil. Açık denetim altındayız ve halka açığız. TFF bize gelip bir 'investigation', teftiş yapmadı; denetimden geçmiş rakamları biz verdik. Biz yüzde 15 sapma içinde bu rakamların çıkacağını biliyorduk. Şimdi neden bazı rakiplerimiz isyan ediyor, inan edin ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onlara hak veriyorum. Onların acısını paylaşırım. Sıkıntılarıyla mutlu olmam; ama ben anlamıyorum. Bunun böyle olacağı belliydi. Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi." ifadelerini kullandı.

Bu konuda yeni bir talep olduğuna dikkati çeken Cengiz, şunları kaydetti:

"Yüzde 15 sapma payı yerine yüzde 30 ya da 40 olsun diye talep var. Biz buna da bize bir yararı olmamasına rağmen destek verdik. Biz bununla övünmüyoruz, yarın biz de terse düşebiliriz. Yapılandırma ile döviz borçlarımızı liraya çevirmek ve faizi düşürmek bizi müthiş olumlu etkiledi. Sadece Şampiyonlar Ligi ve kombine gelirleri değil. Loca satışlarımız da iyi gidiyor. Biz bu harcama limiti artışının rahatlığını taraftarlarımızın verdiği destekle sağladık. Kombinelerde, localarda, gelirlerde rekor kırdık. Türkiye rekorları bizde. Sponsorlukta 300 milyonu aştık. Kendi öz kaynaklarımızdan değil, camiamızın desteğiyle getirdik. Son 60 milyon liralık elde ettiğimiz sponsorluk geliri bu mevcut harcama limitlerinin içinde yok. İnşallah o da katılacak."

Galatasaray gibi büyük kulüpleri yönetmenin kolay olmadığını anlatan Cengiz, "Biz dış ödemeler dengesinde artıdayız. Biz bunu bizi övün, ne kadar başarılı bir yönetimiz diye söylemiyoruz; ama lütfen 'beceriksiz' yönetim derken biraz insaflı olmak gerekir. Eleştirebilirler bizi, beğenmeyebilirler; ama lütfen yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Bizden sonra gelecek olanları iştahlandırın, onları özendirin. Marifet iltifata tabidir. Siz eğer bir marifeti, mültefit olup onu övmezseniz, onu devamlı eleştirirseniz insanları kaçırırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Görevlerinin Galatasaray'ın yararına çalışmak olduğunu belirten Cengiz, "Sevgili Arda da sağ olsun, boş mukaveleye imza atıyor. Bunu hiçbir sporcu yapmaz. Atletico Madrid'de ve Barcelona'da oynamış bir futbolcu hiç yapmaz. Galatasaray ruhunu ve armaya olan inanmışlığın değerini bilen yönetimleri destekleyin. Lütfen gelecek yönetimlerin, gelecek kardeşlerimizi düşünerek daha insaflı davranalım derim." diyerek sözlerini tamamladı