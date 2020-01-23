Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Rizespor cephesine protesto!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü başkanı Mustafa Cengiz geçen sene Rize'de yaşananları unutmadı!



Sarı kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Rize başkanını karşılamayıp yan yana gelmezken protesto olarak karşılaşmayı protokolde değil kendi locasında izledi.



GEÇEN SEZON NE YAŞANDI?



Geçen sezon Rize'de oynanan maçta Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yanına kadar giren bir grup Rizesporlu taraftar, Albayrak'a küfürler yağdırmıştı. Rizesporlu taraftarlara tepki gösteren Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Yasin Albayrak'a yumruk atılmış ve protokol tribünü karışmıştı.



