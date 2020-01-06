Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması

Mustafa Cengiz, Saracchi'nin imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.



Transfer hakkında konuşan Mustafa Cengiz şöyle konuştu;



"Saracchi gibi karakterli, sağlam ve gelişime açık bir oyuncunun transferine aracılık eden scout ekibimizi, sportif ve idari kadrolarımızı yürekten kutluyorum. Allah utandırmasın diyelim. Sakatlık ve sorun yaratmadan Galatasaray'a Saracchi'nin en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyoruz. Defansta büyük bir boşluğu dolduracağına ve hücumda da gereğini yapacağına inanıyoruz. Kendisi, Muslera ve Falcao ile aynı dili konuşuyor. 'Dünyada yaşanabilir en iyi kent İstanbul' dedim, 'doğrudur ama Uruguay için ana ocağı başka' dedi. Çok doğru, katıldım ama bir anlamda da Uruguay'a gelmiş oldu. Kendisine hoş geldin diyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"







