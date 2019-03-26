Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Büyük Destek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Büyük Destek

57 dakika önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Büyük Destek, System.String[]
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılıların Avrupa CEV final maçında karşılaştığı Trentino maçında takımını yalnız bırakmadı. Başkan Cengiz'in salona girişinde Galatasaray taraftarları büyük sevgi gösterinde bulundu. Galatasaray, Avrupa CEV final maçında İtalyan temsilcisi Trentino Itas'ı Burhan Felek Spor Salonu'nda konuk etti. Cumartesi günü yapılan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, dev maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa süre kala salona giren Başkan Cengiz'e, sarı-kırmızılı taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan tribünlerde, "Seçimle gelen, seçimle gider", "Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız", "Söz konusu Galatasaray ise gerisi teferruattır" pankartları açıldı. Galatasaray Erkek Voleybol takımı da maç başlamadan önce protokol tribünün önüne gelerek, Başkan Mustafa Cengiz'i selamladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca takımlarının Avrupa arenasında aldıkları kupaları gösteren koreografiyi de maç öncesi açtı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Avrupa, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Taraftarlardan Başkan Mustafa Cengiz'e Büyük Destek Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Binali Yıldırım, Ümraniye Mitingine Metroyla Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 21:18:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e Büyük Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]