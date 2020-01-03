Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarete, sarı-kırmızılı judocular kupa ve madalyalarıyla katıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarete, sarı-kırmızılı judocular kupa ve madalyalarıyla katıldı.


Ziyarette Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yanı sıra yönetim kurulu üyesi Dilek Kutlu, şube menajeri Semih Yılmaz ile teknik direktör Ercan Çakıroğlu da yer aldı.


Avrupa Kulüpler Şampiyonası Altın Lig'de üçüncülük elde eden ve Türkiye şampiyonu olan sarı-kırmızılı sporcular ve antrenörlerine Mustafa Cengiz plaket takdim etti.


Kulüp televizyonuna konuşan Başkan Cengiz, "Judoda, İstanbul'daki üç büyükler içinde tek gerçek desteği veren kulüp Galatasaray. Biz bununla onur duyuyoruz. Bizde, olimpiyatların bütün dünyayı ilgilendiren bir ortak yarış kültürü olması açısından, judonun da burada bir madalya alabileceği umudu var. Kız ve erkek bütün judocu kardeşlerimi tebrik ediyor ve hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Dünya şampiyonu Bilal Çiloğlu ise tek hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Tokyo Olimpiyatları benim için bunca yıllık yaptığım spor hayatımın anlamı. Bu yıl için çalıştım bütün sene, bütün hayatım boyunca ana hedefim buydu. Olimpiyatta aldığın madalya diğerlerinin hepsini gölgede bırakacak. Kimse bana olimpiyat şampiyonu olduktan sonra 'dünya şampiyonuydun' demeyecek. Olimpiyat şampiyonu olarak anılacaksın. Bu benim en büyük hedefim. Bunu başarana kadar sporu bırakmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.


Mustafa Cengiz, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:02 
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