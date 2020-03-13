Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik... - Son Dakika Spor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik...
6 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
Son Dakika Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti