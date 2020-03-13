Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik... - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik...

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik..., System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi. - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Etik Kurulu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:42 Kaynak: İHA
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Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
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