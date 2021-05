Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız

Rambo:

Sayın başkan sizin yüzümüzden şampiyonluklar kaçtı çok boş boğaz oluşunuz ve saçma sapan açıklamalarınız yüzünden şmpiyonluklar kaçtı hocayı her konuda yalnız bıraktınız kaldı ki ligde sadece g.saray yok her sene şampiyon olacak diye bir şey de yok her sene aynı takım şampiyon olursa ligde heyecan diye bir şeyde olmaz hala saçma sapan açıklamalara devam ediyosunuz ...