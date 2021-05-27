Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız

27.05.2021 11:02

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, kulüp içinde yaptığı sohbetlerde saha içindeki başarısızlık nedeniyle dert yandığı öğrenildi. Cengiz'in, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Yönetim olacak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını göremedik. Kaçan iki şampiyonluk bize 130 milyon euroya mal oldu" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bir kere bile eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum, eserinle övünebilirsin! Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim!" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı ise kendi el yazısıyla kaleme aldığı yazıda, "İthamlara vereceğim cevaplara olan merakın farkındayım. Ancak mevcut başkan hakkında şu an yapabileceğim tek şey var, acil şifalar dilemek'' demekle yetindi.

19 GÜN HOCASIZ

İkili arasındaki ipler tamamen koptu ve gözler önce 31 Mayıs'a, sonra 19 Haziran'a çevrildi. 31 Mayıs'ta Fatih Terim'in sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray seçime kadar 19 gün hocasız kalacak.

"KİMİ İSTEDİYSE ALDIM"

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Fatih Terim konusunda geri adım atmayacak Mustafa Cengiz'in kulüp içinde yaptığı sohbetlerde, "Hocamız kimi istediyse transfer ettim. Gelen oyuncuların kariyeri ve maliyetleri ortada. Ancak yönetim olarak harcadığımız paranın saha içinde karşılığını alamadık. Kaçan iki şampiyonluk 130 milyon euroya (1 milyar 340 milyon TL) mal oldu!" ifadelerini kullandığı belirlendi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in başarısızlığı yüzünden 130 milyon euro zarardayız - Son Dakika Spor


YORUMLAR (17)
  • fikri : başkan haklı Galatasaray hiçbir şahsa bağlı kalamaz kim olursa olsun başkan veya teknik direktör Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
  • Rambo: Sayın başkan sizin yüzümüzden şampiyonluklar kaçtı çok boş boğaz oluşunuz ve saçma sapan açıklamalarınız yüzünden şmpiyonluklar kaçtı hocayı her konuda yalnız bıraktınız kaldı ki ligde sadece g.saray yok her sene şampiyon olacak diye bir şey de yok her sene aynı takım şampiyon olursa ligde heyecan diye bir şeyde olmaz hala saçma sapan açıklamalara devam ediyosunuz ... Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
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