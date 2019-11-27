Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı
Son Dakika Güncel Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:07 Kaynak: AA
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