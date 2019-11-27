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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı
6 saat önce
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:07 Kaynak: AA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gazetecilerin sorularını cevapladı
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