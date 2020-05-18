Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide kanaması sebebiyle hastanede ameliyata alındı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide kanaması sebebiyle hastanede ameliyata alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:39 Kaynak: İHA
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