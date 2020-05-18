Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği mide kanaması sebebiyle hastanede ameliyata alındı.

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Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim

Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti

Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu

Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?