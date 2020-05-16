Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs'ta beyin ameliyatı olduğu hastaneden dün taburcu edildi. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde ameliyat edilen ve bir haftadır müşahede altında tutulan Başkan Cengiz, hastaneden yürüyerek çıktı.



Cengiz, maskesini açarak yaptığı konuşmada, kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Galatasaray Başkanı, "Bir şey yok, iyiyim. Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrolüm altında" ifadelerini kullandı. Sesinin kısık olması dikkat çeken Mustafa Cengiz, "Ameliyathanede 12 saat kalınca soğuktan ses tellerinde sıkıntı oldu. Şimdi pastil kullanıyorum. O da 2-3 gün içinde geçer. Yoğun bakımdan çıktığımdan itibaren her şey kontrolüm altındaydı. Galatasaray için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. Ameliyat sonrası Cengiz'in yanında olan Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve 2. Başkan Yusuf Günay, taburcu edilirken de başkanlarını yalnız bırakmadı.



BAŞKANIMIZ GÖZLERİNİ AÇTI, 'G.SARAY' DEDİ



Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'in taburcu edilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. Başkanımız gözlerini açtığı andan itibaren hep 'Galatasaray' dedi. En ufak sorunları bile çözdü" dedi. 2. Başkan Yusuf Günay ise "Camiamıza müjdeler olsun. Yönetim olarak el birliği ile Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



BEYİNDEN ÜÇ ADET TÜMÖR ÇIKARILDI



Mustafa Cengiz'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise Galatasaray Başkanı'nın durumunun iyi olduğunu söyledi. Türe, "Beyincikte ve beyin sapında 3 adet tümör vardı. Onları tamamen çıkardık. Kendisi çok iyi durumda. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim" diye konuştu.



