Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın basketbol takımıyla bir araya geldi - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın basketbol takımıyla bir araya geldi

12.03.2021 21:11
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın basketbol takımıyla bir araya geldi, System.String[]

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının teknik ekibi ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kadın basketbol takımının teknik ekibi ve oyuncularıyla bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen buluşmada, Başkan Cengiz'in yanı sıra Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile Galatasaray Sportif AŞ'nin basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Oytun Özer de yer aldı.

Başantrenör Efe Güven ile oyuncular, stat müzesini gezdi ve kulübün tarihini anlatan kısa filmi izledi.

Mustafa Cengiz, kadın basketbol takımına 10 yılı aşkın süredir hizmet eden Efe Güven ile Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem başta olmak üzere tüm idari ve teknik ekip personeline plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Cengiz, "Kadının temsil edilmesi, sportif, ekonomik, idari ve siyasi her türlü alana girmesi o toplumu yüceltir. Bu dünyada sizlerin varlığının bu toplumu yücelteceğine inanıyoruz. Hem Türk kadınının hem de genel olarak kadının toplumsal bütün faaliyetlere ciddi olarak katılması bir kere beni bir aile babası olarak çok mutlu ediyor. Türk toplumunu, Türk milletini ve bütün insanlığı seven bir insan olarak mutluyum. Bir kadın ne kadar aktif olursa bir toplum o kadar güçlüdür zihniyetinde olan bir insanım. Bu beni mutlu ediyor. Erkek takımlarımız alınmasın; kadın basketbol takımımız ve kadın voleybol takımımız iyi durumda olunca ayrıca mutlu oluyor ve onur duyuyorum. Başta hocamıza, şube sorumlumuz Oytun Bey'e, takıma ve tüm çalışanlara verdikleri katkılar için tek tek teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray tarihinde yer almanın mutluluk verici olduğunu dile getiren başantrenör Efe Güven ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerli hediye için Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyorum. Bu, benim için çok değerli bir hediye oldu. Galatasaray tarihinde yer almak ve burada ismimin olması benim için çok büyük bir mutluluk. Her ne kadar Galatasaray'da başarı şampiyonluk olsa da bir noktada buraya bir emeğim geçtiği için ve tarihinde yer alacak olduğum için çok mutluyum. İnşallah tarihe geçecek başarıları da müzemizde yer alacak kupalardan bir tanesini de ben kulübümüze getiririm. Önümüzdeki hafta FIBA Avrupa Ligi çeyrek finali oynayacağız. Kulübümüze ve tarihimize yakışan mücadeleyi göstereceğimize söz veriyorum."

Mustafa Cengiz, Galatasaray, basketbol, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kadın basketbol takımıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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