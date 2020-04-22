Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'nun takımdan ayrılacağı yönünde iddialar hakkında da konuşarak, "Bizim kadromuzda olan oyuncular dünyanın en iyisidir. Teklifler gelir, teklifler gider. Bana intikal eden bir şey yok. İntikal etmeyen hiçbir şey hakkında da konuşmam." - İSTANBUL