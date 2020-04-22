Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Federasyon mu? TFF biriktirmiş olduğu kaynakları, destek olarak kulüplere sunması gerekiyor." - İSTANBUL