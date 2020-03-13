Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: "Mete Kalkavan'ı istemiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: 'Mete Kalkavan'ı istemiyoruz' - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi: "Mete Kalkavan'ı istemiyoruz"

6 saat önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivas maçının hakemi Mete Kalkavan'ı istemediklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, MHK'ya seslendi:

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivas maçının hakemi Mete Kalkavan'ı istemediklerini söyledi.


Cengiz, Kalkavan'ın babası A. İhsan Kalkavan'ın 2015'te TT Stadı'nda Mersin İY ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullandı.


Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'hakem hatası olmazsa G. Saray'ı yeneriz' açıklaması için ise "Sivas'ta golden önce Onyekuru'ya yapılan penaltı verilmedi. Ama biz ortalığı yangın yerine çevirmedik" dedi.


Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan, Galatasaray, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:01 
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