Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak...
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı