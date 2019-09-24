Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak...
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak...

1 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak..., System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Fikret Orman'ın istifa kararı sonrasında sosyal medya yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:36:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]