Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oluyor

Geçtiğimiz hafta beyninden 10 saatlik bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu oluyor.



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ameliyat sonrası kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınlamıştı.



Cengiz'in açıklamaları şöyleydi;



Değerli kamuoyu,



07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.



Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.



Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.



Saygılarımla,



Mustafa Cengiz



Galatasaray Spor Kulübü Başkanı







