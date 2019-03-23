Son Dakika Haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetimi, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulda, Mali Yönden İbra...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetimi, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulda, Mali Yönden İbra...

1 saat önce

IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetimi, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulda, Mali Yönden İbra..., System.String[]
IHAAW230832-SPO/23-03-2019

- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı. 23.03.2019 23: 08: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:14 Kaynak: İHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor
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