Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetimi, Yıllık Olağan Mali Genel Kurulda, Mali Yönden İbra...
1 saat önce
IHAAW230832-SPO/23-03-2019- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
IHAAW230832-SPO/23-03-2019
- Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
ve yönetimi, yıllık olağan mali genel kurulda, mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Tüzüğe göre yönetim 1 ay içinde seçim kararı almalı. 23.03.2019 23: 08: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:14 Kaynak: İHA
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