Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Yine seçime gideriz, sorun değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 'Yine seçime gideriz, sorun değil' - Son Dakika Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Yine seçime gideriz, sorun değil"

6 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum iddiaları, seçim konusu ve Tuzlaspor maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz:

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kayyum iddiaları, seçim konusu ve Tuzlaspor maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;


"Galatasaray'a kayyum atanması hoş bir şey olmaz. Biz tam tersine bunu önledik. Galatasaray'ın öyle bir durumu yok. Talep eden arkadaşlar seçime gitmek istiyor. Tabi zevkle gideriz. Sorun yok!"


"TÜRK TAKIMLARI ARASINDA BİR REKOR"


"Hiç olmazsa Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı aldık. Çok yüksek bir rakamı da kasamıza koyduk bu Türk takımları arasında bir rekor!


22 ayda iki seçim yaşadım, üçüncüyü de yaşarım, sorun değil. Biz seçime gitmemekle ne servetimize servet katmadık! Prangalı olarak Galatasaray'a hizmet ettik"


"KAYYUM ATANIRSA..."


"Florya'nın tapusunu nasıl zorluklarla aldığımızı bir Allah bir de biz biliriz. Kayyum atanırsa dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem. Kayyumları eleştiriyorum demek değil bu. Sportif anlamda söylüyorum!"


"ÇOK CİDDİ BASKILAR VAR"


"Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır. Şu anda üzerimizde çok ciddi baskılar var henüz anlatamadığım. Onları çözemediğimiz takdirde anlatacağız"


"VİRÜSLERDEN TEMİZLENMESİ GEREKİR"


"Gördüğümüz şu ki bilinçli bir şekilde, ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynayamayacağı bilinir bir şekilde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hoş olmadı! Tuzlaspor maçında rakip takımın teknik heyetinin tribünleri tahrik eder şekilde, neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak şekilde davranmaları beni çok üzdü. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerekir"


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Kayyum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

G.Saray'dan kayyum ve kavga açıklaması
Gökhan Çıra Fatih Terim'den özür diledi Selin Ciğerci "Delikanlılık cinsiyetle olmuyor" dedi ve eşini eleştirdi El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 02:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Yine seçime gideriz, sorun değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]