Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası... - Son Dakika
Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası...
Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." - İSTANBUL
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18.05.2020 22:30:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası... - Son Dakika