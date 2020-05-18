Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası... - Son Dakika

Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası...

Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Galatasaray:

Galatasaray: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." - İSTANBUL

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 03:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 'Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası... - Son Dakika Spor
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