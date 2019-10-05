Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da...
1 saat önce
GALATASARAYGeçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü'yle karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan tek farklı yenilgiyle ayrıldı ve ligin galibiyet alamayan iki ekibinden biri olarak son sırada bu haftaya giriyor.
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5.10.2019 16:00:26. #1.13#
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