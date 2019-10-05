Son Dakika Haberleri: Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da...
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Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da...

1 saat önce

GALATASARAYGeçen hafta başkent derbisinde Ankaragücü'yle karşılaşan Gençlerbirliği, sahadan tek farklı yenilgiyle ayrıldı ve ligin galibiyet alamayan iki ekibinden biri olarak son sırada bu haftaya giriyor.

Galatasaray, başkentte 3 puan arıyor! 3 eksiğe rağmen galibiyetlerine iddaa'da..., System.String[]

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46 
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