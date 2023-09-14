Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor - Son Dakika

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor

Galatasaray, Bayern Münih\'ten Eyüp Aydın\'ı Transfer Ediyor
Son Güncelleme: 14.09.2023 16:47

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vararak son bombasını patlatmak üzere. 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın, bu gece İstanbul'a gelecek.

Kadrosuna bu sezon dünya yıldızlarını katan Galatasaray, son bombasını patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

BU GECE GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Eyüp Aydın'ı kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Haberde, oyuncunun bu gece İstanbul'a geleceği ifade edildi.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de oynayan 19 yaşındaki yıldız, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor
Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Galatasaray, Eyüp Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ı Transfer Ediyor - Son Dakika
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