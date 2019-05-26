Galatasaray bayrakları köprülere asıldı
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Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nı süsledi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:27 Kaynak: İHA
Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray
'ın bayrakları İstanbul Boğazı
'nı süsledi. Galatasaray takımının bayrakları köprülerde dalgalanmaya başladı.
Süper Lig'de bu sezonda şampiyon olarak, 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları boğazda dalgalanmaya başladı. Takım bayrakları hem Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. - İSTANBUL
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