Son Dakika Haberleri: Galatasaray bayrakları köprülere asıldı

Galatasaray bayrakları köprülere asıldı

5 saat önce

Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nı süsledi.

Galatasaray bayrakları köprülere asıldı, System.String[]
Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları İstanbul Boğazı'nı süsledi. Galatasaray takımının bayrakları köprülerde dalgalanmaya başladı.

Süper Lig'de bu sezonda şampiyon olarak, 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın bayrakları boğazda dalgalanmaya başladı. Takım bayrakları hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:27 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı, Galatasaray, Spor
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