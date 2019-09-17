Galatasaray, belçika'ya gitti
1 saat önce
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı için Belçika'ya hareket etti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:13 Kaynak: DHA
, UEFA Şampiyonlar Ligi
ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge
maçı için Belçika
'ya hareket etti.
Galatasaray kafilesi, Club Brugge karşılaşması için İstanbul
Havalimanı'ndan saat 10.30'da özel uçakla Belçika'nın Oostende
şehrine gitti. Sarı-kırmızılı ekip, Oostende kentine indikten sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Brugge şehrine geçecek.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Jan Breydelstadion'da yapacak. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim
ve bir oyuncu TSİ 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Galatasaraylı futbolcuların görüntüsü
Futbolcuların fotoğraf ve görüntüsünü çeken yolcu ve yakınları
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