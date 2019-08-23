Son Dakika Haberleri: Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı
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Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.

Galatasaray Belhanda'dan yoksun çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti.


Belinde ağrıları olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı.


Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Younes Belhanda, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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