Galatasaray Belhanda'sız çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Belhanda'sız çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda takım halinde yenilenme koşusu ve interval koşular yapıldı. Sarı kırmızılılarda Younes Belhanda, gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.Galatasaray, Rizespor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra mücadele için kampa girecek.


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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)
  • yunus korkmaz--avusturya viyana: insaalah turu gecen Çaykur rize spor olur Gençlerbirliği maçında çok iyi oynadi defans ve kalecimiz Gökhan çok iyi idi bütün futbolcu ve teknik heyeti kutluyorum rize artık gitti gidiyor düştü düşüyor olmayacak,galatasaray macını düşünmemiz lazim benim düsüncem 75,dakkaya kadar 0-0 getirip ondan sonra gol atmaya calismak iki gölü genclerbirligine atan elbet bu maçada bir gol atar insaalah kazanan rize olur.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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