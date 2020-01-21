Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

yunus korkmaz--avusturya viyana:

insaalah turu gecen Çaykur rize spor olur Gençlerbirliği maçında çok iyi oynadi defans ve kalecimiz Gökhan çok iyi idi bütün futbolcu ve teknik heyeti kutluyorum rize artık gitti gidiyor düştü düşüyor olmayacak,galatasaray macını düşünmemiz lazim benim düsüncem 75,dakkaya kadar 0-0 getirip ondan sonra gol atmaya calismak iki gölü genclerbirligine atan elbet bu maçada bir gol atar insaalah kazanan rize olur..