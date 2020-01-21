Galatasaray Belhanda'sız çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray Belhanda'sız çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray Belhanda'sız çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda takım halinde yenilenme koşusu ve interval koşular yapıldı. Sarı kırmızılılarda Younes Belhanda, gribal enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.


Galatasaray, Rizespor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra mücadele için kampa girecek.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:02 
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