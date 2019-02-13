Son Dakika Haberleri: Galatasaray Benfica Maçına Hazır

Galatasaray Benfica Maçına Hazır

7 saat önce

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında oynayacağı Benfica müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Benfica Maçına Hazır, System.String[]
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında oynayacağı Benfica müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın saat 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Portekiz ekibi Benfica ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık olarak yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Kaleciler ise ayrı çalıştı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Benfica maçının taktiği üzerinde duruldu.

(Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

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