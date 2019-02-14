Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Benfica Maçına Yabancı Basından Yoğun İlgi

Galatasaray-Benfica Maçına Yabancı Basından Yoğun İlgi

48 dakika önce

Galatasaray ile Benfica arasında Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti.

Galatasaray-Benfica Maçına Yabancı Basından Yoğun İlgi, System.String[]
Galatasaray ile Benfica arasında Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşma yabancı basından tarafından yoğun ilgi gördü. Bu önemli müsabakayı 25 Portekizli, 4 Japon ve 1 İtalyan gazeteci olmak üzere toplam 30 basın mensubu takip etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Benfica, Galatasaray, Güncel
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