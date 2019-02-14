Galatasaray-Benfica Maçına Yabancı Basından Yoğun İlgi
48 dakika önce
Galatasaray ile Benfica arasında Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti.
Galatasaray
ile Benfica
arasında Türk Telekom Stadyumu
'ndan oynanan müsabakayı yabancı basınından toplam 30 gazeteci takip etti. UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşma yabancı basından tarafından yoğun ilgi gördü. Bu önemli müsabakayı 25 Portekizli, 4 Japon
ve 1 İtalyan gazeteci olmak üzere toplam 30 basın mensubu takip etti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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