Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Benfica Maçından Notlar

Galatasaray-Benfica Maçından Notlar

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz'in Benfica ekibini konuk eden Galatasaray, son müsabakasına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Ryan Donk'u yedeğe çekerken, Benfica karşısında bu futbolcunun yerine Fernando Reges'e formayı verdi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano Filho, yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Donk ve Mariano'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş ve Yunus Akgün oturdu.

Diagne, Luyindama ve Marcao sahada

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı ve UEFA'ya ismini bildirdiği bu futbolcular, sarı-kırmızılı takımla ilk Avrupa maçına çıktı.

UEFA'ya isimleri verilmeyen yeni transferlerden Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir ise müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Benfica ile yaptığı önemli karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'daki soğuk havaya rağmen Türk Telekom Stadı'nı büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Terim, Rui Costa ile bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan önce, Benfica Kulübünün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan eski öğrencisi Rui Costa bir araya geldi.

Tecrübeli teknik adam, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Rui Costa ile bir süre sohbet etti.

Benfica'nın eksikleri

Benfica'nın, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusu maçın kadrosunda yer almadı.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul'a getirilmedi.

Sala için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala anıldı.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Benfica Kulübü Üst Yöneticisi Domingos Soares Oliveira, iki kulübün yöneticileri ile UEFA delegeleri katıldı.

195 medya mensubu takip etti

Galatasaray-Benfica maçına medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 195 medya mensubunun takip ettiği açıklanırken, bunun 30'nun yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Portekiz'den 23, Japonya'dan 5, Hollanda ve Yunanistan'dan birer basın mensubunun takip ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:12 Kaynak: AA

Galatasaray, Benfica, Spor
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