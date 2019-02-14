Galatasaray - Benfica Maçının 11'leri Belli Oldu

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Tur'unda Galatasaray
'ın konuğu Benfica
olacak. Saat 20: 55'te Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu
'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevill üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:
GALATASARAY: Muslera
- Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda
, Onyekuru, Diagne
BENFİCA: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic - İstanbul