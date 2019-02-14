Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Benfica Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray - Benfica Maçının 11'leri Belli Oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur'unda Galatasaray'ın konuğu Benfica olacak.

Galatasaray - Benfica Maçının 11'leri Belli Oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Tur'unda Galatasaray'ın konuğu Benfica olacak. Saat 20: 55'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevill üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

BENFİCA: Vlachodimos - Corchia, Ruben Dias, Ferreira, Ribeiro, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Joao Felix, Seferovic - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:44 Kaynak: DHA

Benfica, Galatasaray, Spor
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