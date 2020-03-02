Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak - Son Dakika Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak

9 dakika önce

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak, System.String[]

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26, 27 ve 28. hafta müsabaka programları açıklandı.

26. hafta: Galatasaray- Beşiktaş 19.00

26. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe 16.00

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:23 
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