Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin hazırlıkları başladı. Arka adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün durumu, çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacak


Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi.Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında 15 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Sivasspor maçının tamamında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet ve sürat koşusunun ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale maç oynadığı aktarıldı.


Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumunun, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı duyuruldu.


Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam edecek.

Galatasaray, Adem Büyük, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jeremain Lens: Galatasaray deplasmanında kazanmak istiyoruz
Derbi maçın oranları belli oldu! Galatasaray ağır favori Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri
22:56 Spor Toto 2-3 Ziraat Bankası
22:55 Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
22:55 Tamer Tuna: "Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık"
22:51 Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi başladı!
22:51 Anadolu Efes 103-79 Gaziantep Basketbol

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]