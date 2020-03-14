Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

6 saat önce

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı-Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi (*Ayrıntılı haber,...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı, System.String[]

Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

-Soyunda odaları, koridorlar, yedek kulübesi ve stadın çeşitli noktaları dezenfekte edildi

-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi

(*Ayrıntılı haber, detaylı görüntüler ve fotoğraflar abonelerimize 16.30 gibi geçilecek)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stadın içindeki dezenfekte çalışmaları

-Soyunma odalarının ilaçlanması, koridorlar ve yedek kulübesine dezenfekte yapılması

-Tribünler

-Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Selçuk İren ile röportaj

-Detaylar


Galatasaray, Beşiktaş, Selçuk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:13 Kaynak: DHA
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