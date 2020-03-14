Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

6 saat önce

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.

Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
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