Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı - Son Dakika

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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
6 saat önce
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
Beşiktaş derbisi öncesinde statta koronavirüs salgını için tedbirler alındı
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