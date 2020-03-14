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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
6 saat önce
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girerek derbi maçı beklemeye başladı
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:58
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