Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

6 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır, System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.


İdmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.


Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girerek derbi maçı beklemeye başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:58 
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