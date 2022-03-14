Galatasaray-Beşiktaş derbisini 41 bin 114 taraftar izledi - Son Dakika

Galatasaray- Beşiktaş derbisini Nef Stadyumu'nda 41 bin 114 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 38'e yükseltti. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi toplam 41 bin 114 biletli seyirci takip etti.

Taraftarlar maç boyunca yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)