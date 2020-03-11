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Galatasaray-Beşiktaş derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
6 saat önce
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray- Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 15 Mart Pazar günü Türk Telekom Stadı'na saat 19.00'da oynanacak mücadelede Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı belirtildi.
Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan'ın üstleneceği derbinin dördüncü hakeminin ise Hakan Ceylan'ın olacağı aktarıldı.
Derbide VAR hakeminin Ali Palabıyık'ın olacağı AVAR'da ise Murat Erdoğan ile Serkan Olguncan'ın görev alacağı kaydedildi.
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