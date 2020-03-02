Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! - Son Dakika Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.


TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.


Program şu şekilde:


26'ncı Hafta


13 Mart Cuma


20.00 Kasımpaşa - Göztepe


20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor


14 Mart Cumartesi


14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği


17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK


20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe


15 Mart Pazar


13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor


16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir


19.00 Galatasaray - Beşiktaş


16 Mart Pazartesi


20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor


27'nci Hafta


20 Mart Cuma


20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor


21 Mart Cumartesi


14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü


17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa


17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor


20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor


22 Mart Pazar


13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor


16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray


19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor


19.00 Göztepe - Trabzonspor


28'inci Hafta -


3 Nisan Cuma


20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor


4 Nisan Cumartesi


14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği


17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir


20.00 Galatasaray - Gaziantep FK


5 Nisan Pazar


13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe


16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor


16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe


19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş


6 Nisan Pazartesi


20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:22 
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