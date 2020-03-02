Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 26, 27 ve 28'inci haftaların programını açıkladı.



TFF'den yapılan açıklamada, ligin 26'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçının 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı kaydedildi. Öte yandan aynı haftada oynanacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ise 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.



Program şu şekilde:



26'ncı Hafta



13 Mart Cuma



20.00 Kasımpaşa - Göztepe



20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor



14 Mart Cumartesi



14.00 Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği



17.00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK



20.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe



15 Mart Pazar



13.30 Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor



16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir



19.00 Galatasaray - Beşiktaş



16 Mart Pazartesi



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor



27'nci Hafta



20 Mart Cuma



20.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor



21 Mart Cumartesi



14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü



17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa



17.00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor



20.00 Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor



22 Mart Pazar



13.30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor



16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray



19.00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor



19.00 Göztepe - Trabzonspor



28'inci Hafta -



3 Nisan Cuma



20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor



4 Nisan Cumartesi



14.00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği



17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir



20.00 Galatasaray - Gaziantep FK



5 Nisan Pazar



13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Göztepe



16.00 İttifak Holding KIonyaspor - Demir Grup Sivasspor



16.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe



19.00 Yukatel Denizlispor - Beşiktaş



6 Nisan Pazartesi



20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor