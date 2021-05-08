Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı Mete Kalkavan oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR), Mete Kalkavan oldu.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak kritik derbide Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Derbinin VAR'ı ise Mete Kalkavan oldu. AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ceyhun Sesigüzel görev alacak. - İSTANBUL