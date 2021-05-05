Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Tedavisi süren Henry Onyekuru ise kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışması ve sınırlı alanda taktik oyunla süren idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'ndeki idman ısınmayla başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu Toplantısı iptal edildi

Kalben'in kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıt paylaşım rekoru kırıyor

Görüntüler çok konuşulmuştu! Valilik 'Markete çocuklarıyla gidenlere ceza' yazılmadığını açıkladı

Fiyatlar alıp başını gitti! Arsa ve arazi sahiplerine müjde

Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti