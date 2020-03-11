Galatasaray - Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak? Corona virüs salgını...

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi nefesler tutulurken Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın seyircili mi yoksa corona virüs önlemleri kapsamında taraftar olmadan mı yapılacağı merak konusu oldu.



Futbolseverler bu sorunun cevabını ararken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.



MAÇLARIN ERTELENMESİ VEYA SEYİRCİSİZ OYNANMASI GÜNDEMDE DEĞİL



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında Mart ve Nisan aylarında gerçekleşecek 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini belirtilrken liglerin ertelenmesinin veya maçların seyircisiz oynanmasının şuan için gündemde olmadığını vurguladı.



Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan Yeni Koronavirüs salgını sonrası tedbiren 1 Mayıs 2020'ye kadar bazı uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermemeye ve Türkiye'de düzenlenecek uluslararası spor organizasyonlarını, yine 1 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelemeye karar verdik." denildi.



GALATASARAY BİLETLERİ SATIŞA SUNDU



Galatasaray Kulübü, maç biletlerini satışa sunarken en ucuz biletin 175 TL olacağı bilgisi verildi. Derbide Kategori 1 bilet fiyatı ise 1500 TL.



Derbi öncesi Beşiktaş cephesinde neler yaşanıyor?



