Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor

Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti

Son Dakika Haberleri
00:34 Talisca'dan heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı! "Yakında döneceğim"
00:19 Diyarbakır'da tek ödüllü kız ragbi takımı
00:19 Bülent Korkmaz: "VAR sistemi hata yapmamalı"
00:10 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
00:08 Maçın ardından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:57:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]