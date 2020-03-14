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Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır
6 saat önce
Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:40 Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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