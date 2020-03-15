Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3- - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3- - Son Dakika Spor

Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3-

17 dakika önce

- Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler İSTANBUL - Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler.

- Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler

İSTANBUL - Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler

Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3-

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu

Son Dakika Haberleri
21:52 Derbi maçın ardından
21:46 Gremiolu futbolcular, koronavirüs salgınına rağmen ertelenmeyen maça maskeyle çıktı
21:40 TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 - BB Erzurumspor: 0
21:39 Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3-
21:36 Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler -3- - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]